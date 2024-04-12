Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 13vom 12.04.2024
34 Min.Folge vom 12.04.2024

Geht es nach unserer Regierung, dann wird Österreich bis 2040 klimaneutral sein. Einen wesentlichen Beitrag, um dieses Ziel zu erreichen, leistet die Energiewende. Dazu gehört der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Doch nach wie vor sind über 600.000 Öl- und rund eine Million Gasheizungen in Betrieb. Bis 2030 soll der Strombedarf bereits zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Im vergangenen Jahr gab es einen hohen Zuwachs bei Photovoltaik sowie einen Anstieg bei der Windkraft. Mehr als 60 Prozent des in Österreich produzierten Stroms stammen aber aus Wasserkraft, was eine stabile Grundversorgung ermöglicht. Neben dem Klimaschutzaspekt hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich gemacht, wie wichtig es ist, eine unabhängige Energieversorgung gewährleisten zu können. Bildquelle: ORF/Johannes Jeglitsch

