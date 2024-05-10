Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Betonwüsten. Wenn kein Gras mehr drüber wächst?

ORF2Staffel 1Folge 17vom 10.05.2024
WeltWeit: Betonwüsten. Wenn kein Gras mehr drüber wächst?

WeltWeit: Betonwüsten. Wenn kein Gras mehr drüber wächst?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 17: WeltWeit: Betonwüsten. Wenn kein Gras mehr drüber wächst?

32 Min.Folge vom 10.05.2024

Die verheerenden Folgen der Bodenversiegelung kann man jedes Jahr deutlicher sehen: Hochwasser, weil Regen nicht ausreichend versickern kann, sogenannte Hitzeinseln mit Temperaturen bis über 60 Grad in den Städten, weil sich Beton und Asphalt aufheizen. Diana Weidlinger, Jörg Winter und Patrick A. Hafner berichten aus den Niederlanden, Großbritannien und Griechenland. Bildquelle: ORF/Jan Wich

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 2 Staffeln und Folgen