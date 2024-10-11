WeltWeit: Greenwashing. Wie läuft der Zertifikate-Handel?Jetzt kostenlos streamen
Folge 24: WeltWeit: Greenwashing. Wie läuft der Zertifikate-Handel?
Große Unternehmen präsentieren sich gerne als grün, sauber und nachhaltig. Seit einigen Jahren ist ein Schlagwort aber besonders beliebt und ziert fast jede Firmen-Homepage: "klimaneutral". Volkswagen ist laut eigenen Aussagen auf dem Weg zu einer „klimaneutralen“ Mobilität. Die Österreichische Post liefert „klimaneutral“ Pakete ins Haus. Netflix und Meta verkünden, vollständig „klimaneutral“ zu operieren. Wer fliegt, kann bei fast allen Airlines seine CO₂-Emissionen ausgleichen. Und bei Shell kann man sogar „klimaneutral“ Benzin oder Diesel tanken. Doch wie soll das funktionieren? Dort, wo Emissionen nicht durch nachhaltigeres Wirtschaften oder die Nutzung regenerierbarer Energiequellen eingespart werden, können sogenannte CO₂-Zertifikate gekauft werden. Das Versprechen dahinter: Jede Tonne CO₂, die ein Unternehmen nicht selbst einspart, spart stellvertretend jemand anderer. Kompensiert wird mit Umweltschutzprojekten in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Doch was, wenn dieses grüne Versprechen nicht gehalten werden kann? Die WeltWeit-Reporter sind in Europa, Afrika und Asien unterwegs, um sich anzuschauen, wer die Gewinner und wer die Verlierer im internationalen Zertifikatehandel sind. Bildquelle: ORF
