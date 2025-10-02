Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 52vom 02.10.2025
31 Min.Folge vom 02.10.2025

Steigende Preise, globale Krisen und wachsende Unsicherheit: Wie reagieren Menschen weltweit auf diese Herausforderungen? Von Luxus-Bunkern bis zu urbanen Farmen sind die Strategien vielfältig und überraschend. Inhalt: Teure Mieten, hohe Lebenshaltungskosten und globale Krisen sorgen weltweit für Unsicherheit. Die WeltWeit-Reporter:innen zeigen, wie Menschen darauf reagieren und welche Strategien greifen. In den USA setzen Reiche auf unterirdische Luxus-Bunker, während Singapur mit urbanen Farmen und innovativer Wasserversorgung seine Abhängigkeit von Importen verringert. Panama wiederum lockt mit stabiler Wirtschaft, gutem Gesundheitssystem und dem attraktiven Pensionado-Visum immer mehr Auswanderer an. So unterschiedlich die Wege auch sind – alle haben ein Ziel: Sicherheit und Lebensqualität in unsicheren Zeiten. Bildquelle: ORF

