WeltWeit: Vorwärts zurück. Liegt unsere Zukunft in der Vergangenheit?
WeltWeit
Folge 56: WeltWeit: Vorwärts zurück. Liegt unsere Zukunft in der Vergangenheit?
32 Min.Folge vom 20.11.2025
Historisch folgen auf liberale Phasen oft konservative Reaktionen. Doch die Rückwärtsbewegung ist heute gefährlicher denn je. In den USA setzt Donald Trump auf Spaltung, in Idaho bedrohen neue Gesetze die Freiheit von Minderjährigen, in der Slowakei gerät unabhängiger Journalismus unter Druck, und in Polen sorgt der virale Trend "Schlampen-Kontrolle" für Sexismus und Hass unter Jugendlichen. Barbara Wolschek, Paul Pant und Lena Hager zeigen, wie Menschen weltweit gegen autoritäre Tendenzen kämpfen und warum Demokratie kein Selbstläufer ist. Bildquelle: ORF / APA-Images / AP / Rodrigo Abd
