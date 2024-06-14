WeltWeit: Geduldsprobe. Verschläft Europa die Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 8: WeltWeit: Geduldsprobe. Verschläft Europa die Zukunft?
34 Min.Folge vom 14.06.2024
Es ist noch gar nicht so lange her, da war Europa Innovationslieferant und exportierte technisches Know-how in die Welt. Noch um die Jahrtausendwende spielten europäische Konzerne in vielen Bereichen weit vorne mit. Verliert Europa in Sachen Technologie-Fortschritt den Anschluss an die Welt? Unter dem Titel „Geduldsprobe. Verschläft Europa die Zukunft?“ berichten im ORF-Korrespondentenmagazin „WeltWeit“ Sophie Roupetz, Gerhard Janser und Josef Manola aus England, Deutschland und Spanien. Bildquelle: ORF
