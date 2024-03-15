WeltWeit: Teuerung. Wie leben mit den hohen Preisen?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 10: WeltWeit: Teuerung. Wie leben mit den hohen Preisen?
Einkaufen gehen, das Auto volltanken, Miete, Strom- und Heizkosten bezahlen – die monatlichen Ausgaben sind für viele kaum noch zu bewältigen. Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine machen uns nach wie vor zu schaffen. Da Österreich stark von russischem Gas abhängig ist, waren die rasant gestiegenen Energiepreise seit Februar 2022 Inflationstreiber. Obwohl die Teuerungsrate im vergangenen Jahr deutlich gesunken ist, blieb vieles unverändert teuer – vor allem Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Lebens. Entspricht dieses Bild auch der Wahrnehmung in anderen europäischen Ländern? Ernst Gelegs, Cornelia Vospernik und Jörg Winter versuchen dieser Frage in Griechenland, Italien und Großbritannien nachzugehen. Foto: ORF/Cornelia Vospernik Foto: ORF/Jörg Winter
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick