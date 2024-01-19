WeltWeit: Mietwucher. Wer zahlt drauf und wer casht ab?Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: WeltWeit: Mietwucher. Wer zahlt drauf und wer casht ab?
Nicht nur in Österreich kämpfen Menschen mit dieser monatlichen Mehrbelastung. Es ist ein globales Problem, vorrangig im städtischen Bereich. Preistreiber sind aber längst nicht nur Teuerung und eine steigende Nachfrage an Wohnraum. Es sind vor allem die Machenschaften großer Konzerne und Investmentfirmen, die für die überteuerten Mieten verantwortlich sind. Für WeltWeit sind Christophe Kohl in den USA, Andreas Pfeifer in Deutschland und Vanessa Böttcher in Schweden auf Spurensuche. Sie zeigen auf, wie einige wenige „Big Player“ auf dem internationalen Immobilienmarkt ganze Stadtviertel aufkaufen, Gewinne in Milliardenhöhe einstreifen und Menschen dabei mit skrupellosen Methoden an den Rand ihrer Existenz treiben. Wie Alan aus San Diego, der in seinem 2.000 Dollar teuren Ein-Zimmer-Apartment hilflos einer Rattenplage ausgeliefert ist, oder der Berliner Pensionist Lutz Jung, der Angst hat sich seine kleine Mietwohnung – nach horrenden Nachzahlungen – nicht mehr leisten zu können. In Stockholm sitzt eine junge Frau in einer 15 Grad kalten Wohnung, weil ihr Vermieter die Heizung nur reparieren will, wenn sie mehr Miete bezahlt. Bildquelle: ORF
