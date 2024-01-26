WeltWeit: Gute Besserung! Wo krankt es im Gesundheitssystem?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 3: WeltWeit: Gute Besserung! Wo krankt es im Gesundheitssystem?
34 Min.Folge vom 26.01.2024
ÄrztInnen am Rande der Überforderung, PflegerInnen kurz vor dem Burnout und PatientInnen, die oft monatelang auf Operationen warten – das ist österreichische Realität geworden. Seit Jahren wird der Notstand in der Gesundheitsversorgung thematisiert, doch zu wenig wird dagegen unternommen. Ein Blick auf die Nachbarländer zeigt: Europa hat offensichtlich einen gemeinsamen Patienten: das staatliche Gesundheitssystem. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WeltWeit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0