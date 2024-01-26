Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Gute Besserung! Wo krankt es im Gesundheitssystem?

ORF2Staffel 1Folge 3vom 26.01.2024
WeltWeit: Gute Besserung! Wo krankt es im Gesundheitssystem?

WeltWeit: Gute Besserung! Wo krankt es im Gesundheitssystem?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 3: WeltWeit: Gute Besserung! Wo krankt es im Gesundheitssystem?

34 Min.Folge vom 26.01.2024

ÄrztInnen am Rande der Überforderung, PflegerInnen kurz vor dem Burnout und PatientInnen, die oft monatelang auf Operationen warten – das ist österreichische Realität geworden. Seit Jahren wird der Notstand in der Gesundheitsversorgung thematisiert, doch zu wenig wird dagegen unternommen. Ein Blick auf die Nachbarländer zeigt: Europa hat offensichtlich einen gemeinsamen Patienten: das staatliche Gesundheitssystem. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 2 Staffeln und Folgen