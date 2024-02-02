WeltWeit: Einfache Lösungen. Wohin führt Populismus?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 4: WeltWeit: Einfache Lösungen. Wohin führt Populismus?
"Krisenmodus" wurde zum Wort des Jahres 2023 gewählt. Die Begründung: angesichts der Vielzahl gleichzeitiger Krisen sei der Ausnahmezustand zum Dauerzustand geworden. Wer hat nicht längst den Überblick verloren bei all den Krisen? Der Wunsch nach einfachen Erklärungen ist groß. Doch kann es auf komplexe Fragen eine simple Antwort geben? Diese extreme Vereinfachung der Realität ist es, die den Populismus so gefährlich macht, sagen Forscher. Das Denken in Gegensätzen polarisiert die politische Debatte, zerstört die Meinungsvielfalt und das Miteinander. Auf kommen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unter Druck. Was passiert mit Ländern, die von Populisten regiert werden und welche Folgen hat das für die Menschen, die dort leben?
