Folge 5: WeltWeit: Der große Skizirkus. Wo endet der Spaß?
Österreich war Jahrzehnte lang eine Skifahrernation. Der Wintertourismus in den Bergen ist auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dennoch lässt sich eine Trendwende beobachten: einerseits trägt die hohe Inflation dazu bei, dass immer weniger Familien sich noch einen Skiurlaub leisten können und andererseits fahren immer mehr Menschen aus Klimaschutzgründen nicht mehr Ski. Nach aktuellen Umfragen sind fast 60 Prozent der erwachsenen Österreicher:innen keine Skifahrer:innen mehr. Ist diese Entwicklung auch in anderen Ländern zu beobachten? Steht der Wintertourismus, wie wir ihn kennen, vor dem Aus? Für WeltWeit ist Korrespondentin Cornelia Primosch im Familien-Skigebiet La Sambuy in den französischen Alpen unterwegs, das wie 30 Prozent aller Skigebiete in Frankreich in den vergangenen Jahren schließen musste. Sie begleitet Yann Olliver-Henry, der bisher einen Ski-Verleih betrieben hat und nun sich und seine Geschäftsgrundlage neu erfinden will. Korrespondentin Katharina Wagner zeigt, dass sich Albanien hingegen - was den Tourismus betrifft - auf Aufholjagd befindet. Die Zahl der Urlauber:innen steigt jährlich um 30 Prozent. Die Gründe: noch unberührte Natur und niedrige Preise. Noch kommen die Gäste vor allem im Sommer ins Land. Ein österreichischer Architekt will jetzt aber die Berge Albaniens - sanft und umweltfreundlich - zum neuen Hotspot für Skifahrer machen. Korrespondentin Isabella Purkart hat sich im Extrem der Extreme umgeschaut und die Skier in einer Wintersporthalle in Dubai angeschnallt. Während draußen brütende Hitze herrscht, wird drinnen Winter simuliert. Die Luft ist auf Minusgrade heruntergekühlt, auf den Pisten liegt künstlicher Schnee. Während sich die einen auf ein außergewöhnliches Skivergnügen freuen, blicken die anderen skeptisch auf die Klimabilanz der Skihalle. Wird so die Zukunft des Skifahrens vielleicht auch bei uns aussehen? Bildquelle: ORF
