WeltWeit
Folge 7: WeltWeit: Schmerzgrenze. Wie groß ist die Kriegsmüdigkeit?
Jeden Tag sehen oder lesen wir mindestens eine Nachricht vom Krieg in der Ukraine. Es ist Alltag geworden, seit Wladimir Putin im Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland gestartet hat. Die mit großen Erwartungen verknüpfte ukrainische Gegenoffensive ist bis auf wenige Erfolge gescheitert. Die Unterstützung des Westens beginnt zu bröckeln. Die blutigen Kämpfe, knapp zwei Tagesreisen von uns entfernt, scheinen mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. Immer öfter fällt der Begriff "Kriegsmüdigkeit". Doch wie geht es den Menschen, die unmittelbar vom Krieg betroffen sind? Zwei Jahre an der Front haben die Soldaten in der Ukraine zermürbt. Mütter und Frauen gehen vermehrt auf die Straße und fordern, dass ihre Männer endlich wieder nach Hause können. Auch in Russland regt sich Widerstand, doch offene Kritik an Putins Krieg gegen die Ukraine gibt es wegen der drohenden Repressionen und Haftstrafen kaum. Bildquelle: ORF
