WeltWeit: Männersache. Wie steht es um die Frauenrechte?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 9: WeltWeit: Männersache. Wie steht es um die Frauenrechte?
Sportlich sein, genug Geld verdienen, in der Beziehung das Sagen haben – das gehört laut einer Umfrage aus 2023 zum Bild von Männlichkeit für junge Männer in Deutschland. Ganz offensichtlich dominiert immer noch die Vorstellung von traditionellen Rollenbildern, in denen Frauen keine gleichberechtigten Partnerinnen sind. Ein enttäuschendes Ergebnis, das einmal mehr zeigt, wie weit entfernt wir noch von einer Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft sind. Auch wenn in westlichen Ländern in der Regel diese Gleichberechtigung vor dem Gesetz zumindest auf dem Papier geschaffen ist. Anlässlich des Internationalen Frauentags wirft das ORF-Korrespondentenmagazin „WeltWeit“ am Freitag, dem 8. März 2024, einen Blick auf jene Länder, die meist nur im Zusammenhang mit der Verletzung von Frauenrechten genannt werden. Katharina Wagner, Cornelia Primosch und Isabella Purkart berichten aus dem Iran, aus Tunesien und Kolumbien. Bildquelle: ORF
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