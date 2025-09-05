Wenn der Vater mit dem Sohne (1/13): Die HungerkurJetzt kostenlos streamen
Wenn der Vater mit dem Sohne
Folge 1: Wenn der Vater mit dem Sohne (1/13): Die Hungerkur
60 Min.Folge vom 05.09.2025
Anlass zu der gemeinsamen Hungerkur von Vater und Sohn Haslinger sind bei Fredy uncharmante Äußerungen junger Damen, die sich auf den wachsenden Leibesumfang beziehen, und bei Vater Eduard die nicht sehr optimistischen Ausführungen seines Arztes über die Lebenserwartung bei Beibehaltung des Konsums. Besetzung: Peter Weck (Fredy) Fritz Eckhardt (Eduard) Sylvia Lukan Marianne Schönauer Louise Prasser Regie: Hermann Kugelstadt Drehbuch: Fritz Eckhardt Bildquelle: ORF
