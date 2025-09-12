Wenn der Vater mit dem Sohne (10/13): Der UrlaubJetzt kostenlos streamen
Wenn der Vater mit dem Sohne
Folge 10: Wenn der Vater mit dem Sohne (10/13): Der Urlaub
Da Papa Haslinger einen Urlaub schon dringend nötig hat, bestehen der Arzt und sein Sohn darauf, dass er ihn auch wirklich antritt. Doch Papa kann diesen Urlaub nicht recht genießen, weil er ununterbrochen mit unliebsamen Zeitgenossen zusammengeführt wird und sich stets Sorgen um das Geschäft macht. Dabei weiß er gar nicht, wie sehr es im Geschäft tatsächlich drunter und drüber geht. Und Fredy verheimlicht seinem Vater das auch mit viel Geschick. Als sich zum Schluss herausstellt, dass sich Papa in keiner Weise erholt hat, ist das eigentlich für niemanden eine Überraschung. Besetzung: Fritz Eckhardt Peter Weck Marianne Schönauer Dany Sigel Joseph Hendrichs Peter Neusser Elly Naschold Hanns Obonya Heinrich Trimbur Manfred Inger Herbert Propst Rosl Dorena Fritz Schmiedl Robert Horky Reinhold Tischler Mario Kranz Wilhelm Seledec Regie: Hermann Kugelstad Bildquelle: ORF
