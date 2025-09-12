Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 12vom 12.09.2025
60 Min.Folge vom 12.09.2025

Herr Neffka aus Düsseldorf ist ein Geschäftsfreund der Haslingers. Obwohl er selbst gelegentlich als mühsam gilt, weckt seine Schwester Fredys besonderes Interesse. Fredy wird selbst in Verdacht einer Liebesgeschichte gebracht, da er Hilfe für den in Liebesnot geratenen Mitarbeiter Nekola bietet. Jedoch kommen Hochzeit und ein geplantes Gemeinschaftsgeschäft nicht zustande, da Neffka einen anderen Partner wählt. Für die Haslingers ist das kaum ein Problem, denn die Schwierigkeiten, weswegen sie Neffka gebraucht hätten, lösen sie selbst. Besetzung: Fritz Eckhardt (Edi Haslinger) Peter Weck (Fredy Haslinger) Heinz Reincke (Hardy Neffke aus Düsseldorf) Marion Degler (Heidemarie, seine Schwester) Joseph Hendrichs (Gutmann) Marianne Schönauer (Fr. Herz) Peter Neusser (Mölzer) Dany Sigel (Frl. Link) Peter Janisch (Nekola) Lotte Ledl (Sigrid) Regie: Hermann Kugelstadt Bildquelle: ORF

