Wenn der Vater mit dem Sohne
Folge 4: Wenn der Vater mit dem Sohne (4/13): Die Nona
Die Nona ist lange bei den Haslingers als Haushälterin tätig gewesen und als durch die Abreise der jetzigen Haushälterin „Not am Mann“ ist, stellt sie sich gerne zur Aushilfe zur Verfügung. Das ergibt allerdings einige Schwierigkeiten…sie behandelt Fredy, als ob er immer noch ein kleines Kind wäre und versucht, Papa ein bisschen zu tyrannisieren. Nona weint ihrer vor etlicher Zeit auf unerklärliche Weise verschwundenen Liebe, dem Gollhuber Hansl, nach. – Edi und Fredy wollen ein kompliziertes Geschäft mit dem „Amerikaner“ Goll abwickeln. Dass ihnen das nicht gelingt, ist letzten Endes dem Eingreifen der „Nona“ zu danken, die in dieser Folge eine ebenso wichtige Rolle spielt, wie Papas Sekretärin, Frau Herz, und der Verwaltungschef der Firma Gutmann so- wie der biedere Meister und Betriebsrat Nekola – und zuletzt findet auch die Nona ihren Gollhuber Hansl wieder. Besetzung: Peter Weck (Fredy Haslinger) Fritz Eckhardt (Edi Haslinger) Lotte Lang (Rosa Gfaller, die „Nona“) Rosl Dorena (Frau Faber) Marianne Schönauer (Fr. Herz) Harry Hardt (Mr.Goll) Peter Matic (Brims jun.) Ruth Brinkmann (Mrs.Goll) Xenia Doppler (Mauzi) Peter Neusser (Mölzer) Michael Janisch (Nekola) Joseph Hendrichs (Gutmann) Reinhold Tischler (Holoubek) Regie: Hermann Kugelstadt Bildquelle: ORF
