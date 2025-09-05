Wenn der Vater mit dem Sohne (5/13): Das liebe GeldJetzt kostenlos streamen
Wenn der Vater mit dem Sohne
Folge 5: Wenn der Vater mit dem Sohne (5/13): Das liebe Geld
Tante Rikki ist daran, den Fredy unter die Haube zu bringen und diesmal ist Papa Haslinger damit sehr einverstanden, denn das Mädchen, das Rikki für Fredy auserkoren hat, ist nicht nur hübsch, sondern es kommt aus reichem Hause…es heißt Gerlinde und ist schön längst heimlich mit dem etwas vergammelten Jimmy verlobt, den sie – mit Hilfe des aufgeklärten Fredy – auch bekommt. Fredy wird im Laufe dieser Aktion eine Reihe ungewohnter Orte aufsuchen müssen. Über den Schwierigkeiten innerhalb der Firma schwebt die angeblich drohende Pleite des Bankhauses. Wie immer löst sich am Ende alles in Wohlgefallen auf. Besetzung: Peter Weck (Fredy Haslinger) Fritz Eckhardt (Edi Haslinger) Ulli Fessl (Gerlinde) Jane Tilden (Tante Rikki) Peter Neusser (Mölzer) Joseph Hendrichs (Gutmann) Guido Wieland (Kurz,Bankier) Marianne Schönauer (Fr.Herz) Heinz Marecek (Jimmy) Dany Sigel (Frl.Link) Peter Matic (Brims jun.) Rosl Dorena (Fr.Faber) Michael Janisch (Nekola) Regie: Hermann Kugelstadt Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick