Wenn der Vater mit dem Sohne (6/13): Der Krach
Wenn der Vater mit dem Sohne
Folge 6: Wenn der Vater mit dem Sohne (6/13): Der Krach
Fredy hat sich mit der schönen Klaviervirtuosin Christiane, die als Vollwaise von ihrer übervornehmen Familie umsorgt wird – insbesondere von ihrem Manager, dem „Baron“ – verlobt. Fredy erfährt vom Bankier Kurz, dass sein Vater ebenfalls eine Auserwählte hat, die aber viel zu jung für ihn ist. Zunächst schweigt der Junior ob dieser Sache, erst als der Vater vor lauter Liebe das Geschäft vernachlässigt und darüber hinaus seine Gesundheit gefährdet, greift er ein. Es kommt zu einem Riesenkrach. Fredy zieht aus und kommt ihm erst dann zur Hilfe, als Mary den Papa wegen ihres wiedergefundenen Jugendfreundes verlässt. Auch Christiane gibt Fredy frei, denn sie weiß, dass sie ihm nie soviel bedeutet, wie sein Vater. Besetzung: Peter Weck (Fredy Haslinger) Josef Hendrichs (Hr.Gutmann) Fritz Eckhardt (Edi Haslinger) Michael Janisch (Hr.Nekola) Rosl Dorena (Frau Faber) Guido Wieland (Kurz) Marianne Schönauer (Fr.Herz) Peter P. Jost (D.jg.H.Holländer) Peter Neusser (Hr.Mölzer) Walter Varndal (Vater) Christine Buchegger (Christiane) Dietlinde Macher (Henny) Lotte Marquardt (Mary Swoboda) Egon von Jordan (Der Baron) Bernd Ander (Franz) Klaus Wildbolz (Mandi) Regie: Hermann Kugelstadt Bildquelle: ORF
