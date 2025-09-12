Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn der Vater mit dem Sohne

Wenn der Vater mit dem Sohne (8/13): Unsere Wunderautos

ORF IIIStaffel 1Folge 8vom 12.09.2025
Wenn der Vater mit dem Sohne (8/13): Unsere Wunderautos

Wenn der Vater mit dem Sohne (8/13): Unsere Wunderautos

Wenn der Vater mit dem Sohne

Folge 8: Wenn der Vater mit dem Sohne (8/13): Unsere Wunderautos

61 Min.Folge vom 12.09.2025

Beide Haslingers haben sich neue Autos gekauft. Und, wie so viele andere Zeitgenossen halten auch sie diese Vehikel für wahre Wunder. Nur, im Falle Haslinger mischen sich die Autos tatsächlich in ihr Privat- und Geschäftsleben ein. Während Papa durch sein schwarzes Auto eine gefürchtete, aber charmante Konkurrentin kennenlernt, rettet die Schnelligkeit von Fredys Auto ein scheinbar verlorenes, großes Geschäft. Besetzung: Fritz Eckhardt Peter Weck Helmi Mareich Joseph Hendrichs Peter Janisch Marianne Schönauer Emanuel Schmied Dany Sigel Anton Duschek Peter Neusser Herbert Kersten Reinhold Tischler Georg Bucher Rosl Dorena Regie: Hermann Kugelstadt Bildquelle: ORF

