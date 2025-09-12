Wenn der Vater mit dem Sohne (9/13): HexiJetzt kostenlos streamen
Wenn der Vater mit dem Sohne
Folge 9: Wenn der Vater mit dem Sohne (9/13): Hexi
Hexi ist ein Teenager, der in das Leben der Haslingers hereinschneit und dort allerhand Verwirrung anrichtet. Es gelingt ihr aber nicht nur die Herzen der Haslingers und aller Mitarbeiter zu erobern. Hexi weiss auch zu bewerkstelligen, daß aus dem scheinbar unverkaufbaren Fernsehstuhl der Firma Haslinger ein Verkaufsschlager ersten Ranges wird. Das heißt, das scheint nur so zu sein, denn tatsächlich sind's die Haslingers selber, die mit dem Fernsehstuhl das große Geschäft nicht nur einleiten, sondern auch machen. Besetzung: Fritz Eckhardt Peter Weck Elisabeth Danihelka Marianne Schönauer Dany Sigel Rosl Dorena Peter Hey Joseph Hendrichs Gottfried Schwarz Peter Janisch Peter Neusser C. A. Tichy Regie: Hermann Kugelstadt Bildquelle: ORF
