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Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air

Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air

ORF2Staffel 1Folge 2vom 20.06.2026
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Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air

Folge 2: Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air

156 Min.Folge vom 20.06.2026

Das Sommer Open Air feiert 30 Jahre voller Hits, Emotionen und unvergesslicher Bühnenmomente – mit Stars, Premieren und Jubiläen inmitten der Kärntner Nockberge. Stefanie Hertel und Marco Ventre führten durch einen Abend, der Tradition, Partylaune und frischen Sound vereint. Bildquelle: ORF

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