Wenn die Musi spielt - Sommer Open AirJetzt kostenlos streamen
Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air
Folge 2: Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air
156 Min.Folge vom 20.06.2026
Das Sommer Open Air feiert 30 Jahre voller Hits, Emotionen und unvergesslicher Bühnenmomente – mit Stars, Premieren und Jubiläen inmitten der Kärntner Nockberge. Stefanie Hertel und Marco Ventre führten durch einen Abend, der Tradition, Partylaune und frischen Sound vereint. Bildquelle: ORF
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Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air
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