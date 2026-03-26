Lieber Socken tauschen oder fremde Achseln rasieren?Jetzt kostenlos streamen
WER GEWINNT
Folge 1: Lieber Socken tauschen oder fremde Achseln rasieren?
1 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Brian bringt neue Kandidat:innen an den Start – und die Spiele werden noch härter, noch absurder und noch unberechenbarer. Wer geht wie weit? Wer verliert alle Hemmungen? In jeder Folge prallen starke Egos, wilde Strategien und blanker Wahnsinn aufeinander – vielleicht führen die Aufgaben die Kandidat:innen quer durch ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus. Alles kann passieren! Ob Taktik, Glück oder purer Wille – am Ende zählt nur eine Frage: Wer gewinnt?
Weitere Folgen in Staffel 2
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WER GEWINNT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn