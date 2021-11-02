Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer ist das Phantom?

Die Suche nach dem Phantom mit Linda Zervakis, Max Mutzke & Sasha

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 02.11.2021
Die Suche nach dem Phantom mit Linda Zervakis, Max Mutzke & Sasha

Wer ist das Phantom?

Folge 2: Die Suche nach dem Phantom mit Linda Zervakis, Max Mutzke & Sasha

100 Min.Folge vom 02.11.2021Ab 12

Drei Celebrites spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Heute stellen sich Sasha, Linda Zervakis und Max Mutzke als Detektiv:innen der spaßigen Herausforderung und wollen herausfinden, um wen es sich beim prominenten Phantom handelt.

