Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer stiehlt mir die Show?

Episode 3

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 19.01.2021
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 3: Episode 3

111 Min.Folge vom 19.01.2021Ab 6

Vom Kandidaten zum Quizmaster in nur einer Show: Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Thomas Gottschalk treten an, um gegen Joko Winterscheidt in "Wer stiehlt mir die Show?" zu gewinnen. Ein wechselnder Wildcard-Zuschauer versucht zusätzlich, Joko die Show zu stehlen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

Alle 10 Staffeln und Folgen