Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Episode 5
125 Min.Folge vom 01.02.2022Ab 6
Komikerin Anke Engelke, Musiker Mark Forster und Entertainer Riccardo Simonetti sowie Wildcard-Kandidatin Sarra versuchen, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen