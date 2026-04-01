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Wer stiehlt mir die Show?

Wer verewigt sich auf dem Walk of Brain?

ProSiebenStaffel 11Folge 6vom 12.04.2026
Wer verewigt sich auf dem Walk of Brain?

Wer verewigt sich auf dem Walk of Brain?Jetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 6: Wer verewigt sich auf dem Walk of Brain?

138 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

In der finalen Folge hat Andrea Petković die Ehre, ihre erste eigene Show zu moderieren. Nun gilt es nur noch, eine wichtige Frage zu klären: Wer wird diese Staffel auf dem Walk of Brain verewigt?

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