Wer verewigt sich auf dem Walk of Brain?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 6: Wer verewigt sich auf dem Walk of Brain?
138 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
In der finalen Folge hat Andrea Petković die Ehre, ihre erste eigene Show zu moderieren. Nun gilt es nur noch, eine wichtige Frage zu klären: Wer wird diese Staffel auf dem Walk of Brain verewigt?
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Wer stiehlt mir die Show?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: ProSieben & © Season 10: Joyn
Enthält Produktplatzierungen