Wetterleben mit Manuel Kelemen

Extreme Unwetter & Orkanartige Stürme

Staffel 1Folge 6vom 08.05.2023
Extreme Unwetter & Orkanartige Stürme

Extreme Unwetter & Orkanartige StürmeJetzt kostenlos streamen

Wetterleben mit Manuel Kelemen

Folge 6: Extreme Unwetter & Orkanartige Stürme

23 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 6

Meteorologe Manuel Kelemen ist wieder unterwegs, um herauszufinden, wie Wetterverhältnisse und Klimaveränderungen die verschiedenen Realitäten Österreichs fordern. Auf seiner Reise trifft er auf unterschiedliche Menschen, in den weitesten Teilen unseres Landes, die sich seinen neugierigen Fragen stellen und uns spannende Einblicke in ihre Welten bieten

