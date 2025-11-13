Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

The Kelewang

Kabel Eins Doku
Staffel 5
Folge 4
vom 13.11.2025
The Kelewang

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 4: The Kelewang

41 Min.
Folge vom 13.11.2025
Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie besonderes Schwert namens Klewang an, das dem philippinischen Volk der Moro zuzuschreiben ist.

