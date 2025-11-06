Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schwert von Goujian

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 32vom 06.11.2025
38 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Im Wettkampf der Generationen - Baby Boomer gegen die Generation Z - wird das antike chinesische Schwert von Goujian gefertigt.

Kabel Eins Doku
