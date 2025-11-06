Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 33vom 06.11.2025
Folge 33: Das Halligan-Tool

40 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie das Halligan-Tool, eine Art Brechstange, die bei Feuerwehr und Militär zum Einsatz kommt.

