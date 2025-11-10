Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Qianlongs Schwert

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 38vom 10.11.2025
Qianlongs Schwert

Qianlongs SchwertJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 38: Qianlongs Schwert

38 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein chinesisches Schwert aus der Qing-Dynastie.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 4 Staffeln und Folgen