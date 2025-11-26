Das Schwert von William WallaceJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 5: Das Schwert von William Wallace
38 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Schwert von William Wallace, das durch seine Größe und sein Gewicht besticht.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC