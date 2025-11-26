Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Maguro Bocho

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 6vom 26.11.2025
Das Maguro Bocho

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 6: Das Maguro Bocho

38 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Maguro Bocho. Dabei handelt es sich um äußerst scharfes Küchenmesser, dass sich besonders zum Filetieren von Thunfisch eignet.

