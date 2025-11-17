Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Schwert in Übergröße

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 19vom 17.11.2025
Schwert in Übergröße

Schwert in ÜbergrößeJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 19: Schwert in Übergröße

41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Die Schmiede müssen zunächst Stahl aus einem riesigen Eisenbahngleis bergen, um ihre großen Klingen zu schmieden. Anschließend kehren zwei Schmiede in ihre Werkstätten zurück, um ein überdimensionales Schwert zu fertigen, das vom legendären Krieger Grutte Pier geführt wurde. Dem Gewinner winken 10.000 Dollar Preisgeld.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 4 Staffeln und Folgen