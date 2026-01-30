Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 30.01.2026
40 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

In der ersten Runde haben die vier Waffenschmiede die Aufgabe, ihren Schwertern eine spezielle japanische Härtungskur zu verpassen. Nach der Qualifikation schmieden die verbliebenen Kandidaten ein legendäres Kreuzschwert.

