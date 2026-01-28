Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 5: Das Katar
40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Um ihre individuelle Waffe zu gestalten, verwenden die Kandidaten die sogenannte "Hada"-Technik. Es handelt sich um eine uralte Methode, bei der mehrere Schichten Stahl zusammengelegt werden.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC