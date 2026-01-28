Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Katar

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 03.02.2026
Das Katar

Das KatarJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 5: Das Katar

40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Um ihre individuelle Waffe zu gestalten, verwenden die Kandidaten die sogenannte "Hada"-Technik. Es handelt sich um eine uralte Methode, bei der mehrere Schichten Stahl zusammengelegt werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 7 Staffeln und Folgen