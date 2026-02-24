Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 16: Die Hollywood-Klinge
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Zwei frühere Champions stellen sich der zermürbenden Herausforderung, eine von einem Hollywood-Klassiker inspirierte Klinge zu schmieden. Der Gewinner tritt im Anschluss entweder gegen Jesse Hu, den Superchamp Collin Sage oder den ungeschlagenen Ben Abbott an, um das anspruchsvolle Klewang-Schwert zu schmieden.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC