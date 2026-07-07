Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Das Entermesser
41 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 16
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine Nahkampfwaffe aus dem späten Mittelalter geschmiedet werden: das Entermesser.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC