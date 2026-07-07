Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 2: Das Kukri
40 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine Waffe geschmiedet werden, die man auch als Werkzeug verwenden kann: das nepalesische Kukri.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC