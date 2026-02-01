Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Der Streithammer

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 09.02.2026
Der Streithammer

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 3: Der Streithammer

40 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 16

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine schwere Waffe aus Ritterzeiten geschmiedet werden: der Streithammer.

Kabel Eins Doku
