Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Claymore

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 10.02.2026
Das Claymore

Das ClaymoreJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 6: Das Claymore

40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine Waffe aus Schottland geschmiedet werden, die bereits seit dem Mittelalter im Einsatz ist: das Claymore.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 8 Staffeln und Folgen