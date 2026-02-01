Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 7: Der Stachelschild
41 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 16
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute soll eine massive Waffe zur Verteidigung geschmiedet werden: der Stachelschild.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC