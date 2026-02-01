Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Kampf der Juroren
38 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
In dieser Folge treten die Jurymitglieder gegeneinander an. Jedes wird von einem Waffenschmied seiner Wahl repräsentiert. In der ersten Runde zeigen die Auserwählten ihre Fähigkeiten bei der Herstellung eines Messers. In der Finalrunde fertigen sie ein Schwert nach Tradition der westafrikanischen Ida.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC