Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 11: Meister und Lehrling
41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Heute treten Meisterschmiede gegen ihre Lehrlinge in den Ring. Der Druck spaltet eines der Teams, doch am Ende entscheidet die Jury, welche Schmiede bei der Fertigung eines kongolesischen Nzappa Zap die beste Leistung abliefern.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC