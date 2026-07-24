Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 15: Die Tabar-Shishpar
39 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie eine tödliche Streitaxt aus Südasien, die Tabar-Shishpar.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC