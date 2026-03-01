Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 18vom 11.03.2026
Folge 18: Das Kipinga

39 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein afrikanisches Wurfeisen namens Kipinga.

