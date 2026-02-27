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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Mandarin Entenhaken

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 27.02.2026
Die Mandarin Entenhaken

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 2: Die Mandarin Entenhaken

39 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten antike chinesische Nahkampfwaffen, die Mandarin Entenhaken.

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