Internationale MeisterschaftJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 20: Internationale Meisterschaft
39 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Heute messen sich die Kandidaten mit der internationalen Konkurrenz. Welcher Waffenschmied kann mit seinen Fähigkeiten die Jury überzeugen?
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC