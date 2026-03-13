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Wettkampf der Waffenschmiede

Der Jumonji-Yari

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 22vom 13.03.2026
Der Jumonji-Yari

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 22: Der Jumonji-Yari

40 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

In diesem Wettkampf stellen vier professionelle Waffenschmiede ihr Können auf die Probe. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Heute fertigen sie eine japanische Lanze namens Jumonji-Yari.

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